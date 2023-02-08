Петербуржец выбросил обожженный труп женщины в подъезд на Бухарестской улице

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего безработного петербуржца, которого подозревают в убийстве женщины. Он выволок обожженное тело своей жертвы на лестничную площадку. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.