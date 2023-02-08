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Петербуржец выбросил обожженный труп женщины в подъезд на Бухарестской улице

Происшествия
Петербуржец выбросил обожженный труп женщины в подъезд на Бухарестской улице

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего безработного петербуржца, которого подозревают в убийстве женщины. Он выволок обожженное тело своей жертвы на лестничную площадку. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась жительница дома на Бухарестской улице, которая рассказала, что в подъезде находится гражданка без сознания с окровавленными ногами. Прибывшие полицейские обнаружили труп неизвестной с термическими ожогами.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Фигуранта, который ранее привлекался к уголовной ответственности, поместили в изолятор. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
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