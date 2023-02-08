Труп полицейского-водителя обнаружили в райотделе МВД под Волгоградом

Ранее скелетированное тело мужчины обнаружили на улице Базовой в Оренбурге, сообщал портал RIA56. На погибшем были синие брюки, олимпийка темного цвета, серая куртка с капюшоном, кроссовки и серые носки. Недалеко от тела лежали ключи от дома.