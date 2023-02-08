Артем Дзюба станет игроком московского «Локомотива»

По его данным, в «Локомотив» также перейдет бывший одноклубник Дзюбы Игорь Смольников. Форвард и защитник будут получать по 2,5 миллиона рублей ежемесячно, пишет RT. В «Локомотиве» пока не подтверждали информацию о переходе двух бывших игроков «Зенита».