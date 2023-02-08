Артем Дзюба станет игроком московского «Локомотива»

Российский форвард Артем Дзюба близок к переходу в столичный «Локомотив».
Лучший бомбардир в истории чемпионатов России по футболу Артем Дзюба сегодня подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. Соответствующую информацию в своем Telegram-канале представил журналист Иван Карпов.
По его данным, в «Локомотив» также перейдет бывший одноклубник Дзюбы Игорь Смольников. Форвард и защитник будут получать по 2,5 миллиона рублей ежемесячно, пишет RT. В «Локомотиве» пока не подтверждали информацию о переходе двух бывших игроков «Зенита».
«Железнодорожники» завершили первую часть сезона РПЛ на 14-м месте. «Локомотив» набрал 13 очков в 17 матчах чемпионата России по футболу и пока находится в зоне переходных игр.