Для кого Родительская палата требует запрета на выступления в России, расскажут в «Патриоте»

Общественная организация «Родительская палата России» обратилась в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием запрета выступлений в России творческих коллективов, которые дискредитируют Вооруженные силы Российской Федерации в рамках проведения СВО.
Среди артистов, концерты которых призывает не допустить Родительская палата - Валерий Меладзе, группы «Машина времени», «Ногу свело» и другие.
Почему именно эти творческие коллективы должны лишиться площадок в России? Отмены каких турне уже добились родители? Каков может быть юридический механизм предлагаемых ограничений? Как быть с теми гражданами, что перечисляют деньги террористам ВСУ не напрямую, а через артистов?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках программы «Семейные ценности» ответят:
- Надежда Николаевна Жилина, директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены»;
- Лия Тахировна Бабаева, педагог, основатель групп, работающих по методу Монтессори (в студии);
- Светлана Михайловна Горшкова, преподаватель вокала, руководитель музыкальной школы (Московская область), ZOOM;
- Вышкварцев Виталий Владиславович, кандидат юридических наук, депутат муниципального образования Краснознаменское, МО (ZOOM).
Пресс-конференция состоится 8 февраля, в среду, в 14:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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