Для кого Родительская палата требует запрета на выступления в России, расскажут в «Патриоте»

Почему именно эти творческие коллективы должны лишиться площадок в России? Отмены каких турне уже добились родители? Каков может быть юридический механизм предлагаемых ограничений? Как быть с теми гражданами, что перечисляют деньги террористам ВСУ не напрямую, а через артистов?