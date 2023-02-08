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Для кого Родительская палата требует запрета на выступления в России, расскажут в «Патриоте»

Пресс-центр
Для кого Родительская палата требует запрета на выступления в России, расскажут в «Патриоте»

Общественная организация «Родительская палата России» обратилась в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием запрета выступлений в России творческих коллективов, которые дискредитируют Вооруженные силы Российской Федерации в рамках проведения СВО.

Среди артистов, концерты которых призывает не допустить Родительская палата - Валерий Меладзе, группы «Машина времени», «Ногу свело» и другие.

Почему именно эти творческие коллективы должны лишиться площадок в России? Отмены каких турне уже добились родители? Каков может быть юридический механизм предлагаемых ограничений? Как быть с теми гражданами, что перечисляют деньги террористам ВСУ не напрямую, а через артистов?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках программы «Семейные ценности» ответят:

- Надежда Николаевна Жилина, директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены»;

- Лия Тахировна Бабаева, педагог, основатель групп, работающих по методу Монтессори (в студии);

- Светлана Михайловна Горшкова, преподаватель вокала, руководитель музыкальной школы (Московская область), ZOOM;

- Вышкварцев Виталий Владиславович, кандидат юридических наук, депутат муниципального образования Краснознаменское, МО (ZOOM).

Пресс-конференция состоится 8 февраля, в среду, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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