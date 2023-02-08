Бойцы «Викинга» уничтожили прикрывавшихся храмом солдат ВСУ под Марьинкой

Бойцы группы «Викинг» при помощи высокоточного управляемого снаряда «Краснополь» поразили украинский узел связи под Марьинкой. Позиции ВСУ располагались за местным храмом.
Соответствующими кадрами поделилось РИА Новости. Применение управляемого боеприпаса позволило российским военным успешно выполнить задачу и не повредить церковь.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что операция по освобождению юго-западной части Марьинки продолжается. Он отметил, что ВСУ перебрасывают свои резервы в это направление.