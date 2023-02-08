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Амурчанина будут судить за смертельное ДТП

Общество
Амурчанина будут судить за смертельное ДТП

Сотрудники УМВД России по Амурской области довели уголовное дело в отношении местного водителя до суда.

Как пояснили в ведомстве, осенью прошлого года автомобиль Toyota Probox, которым управлял подвыпивший 24-летний мужчина, при резком повороте насмерть сбил 71-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщает AmurInfo.

В отношении задержанного виновника ДТП, у которого не оказалось прав на управление автомобилем, было возбуждено уголовное дело. Материалы уже расследованного дела скоро направят на рассмотрение в суд.
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