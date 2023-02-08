ВОЗ предупредила об угрозах здоровью женщин из-за молочных смесей

Индустрия производства молочных смесей ставит под угрозу здоровье женщин и детей, предупредили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Специалисты назвали маркетинговую тактику производителей «эксплуататорской». Они также указали на необходимость принятия срочных мер, нацеленных на пресечение вводящих в заблуждение заявлений.
В международной организации обратили внимание на исследование журнала Lancet, которое документирует использование родительских опасений в маркетинговых целях. Речь идет о предположениях, что коммерческие молочные продукты уменьшают беспокойство или плач, помогают при коликах или продлевают ночной сон, пишет РИА Новости.
На этом фоне ВОЗ призвала страны поощрять грудное вскармливание. Специалисты назвали этот способ лучшим для укрепления здоровья новорожденных.
Согласно новому исследованию ученых из Федерального университета Сан-Карлос (Бразилия) и Университетского колледжа Лондона, чрезмерная опека родителей может сделать жизнь их детей короче. Подробности приводит «Ридус».