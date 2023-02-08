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ВОЗ предупредила об угрозах здоровью женщин из-за молочных смесей

Общество
ВОЗ предупредила об угрозах здоровью женщин из-за молочных смесей

Индустрия производства молочных смесей ставит под угрозу здоровье женщин и детей, предупредили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты назвали маркетинговую тактику производителей «эксплуататорской». Они также указали на необходимость принятия срочных мер, нацеленных на пресечение вводящих в заблуждение заявлений.

В международной организации обратили внимание на исследование журнала Lancet, которое документирует использование родительских опасений в маркетинговых целях. Речь идет о предположениях, что коммерческие молочные продукты уменьшают беспокойство или плач, помогают при коликах или продлевают ночной сон, пишет РИА Новости.

ВОЗ предупредила об угрозах здоровью женщин из-за молочных смесей

На этом фоне ВОЗ призвала страны поощрять грудное вскармливание. Специалисты назвали этот способ лучшим для укрепления здоровья новорожденных.

Согласно новому исследованию ученых из Федерального университета Сан-Карлос (Бразилия) и Университетского колледжа Лондона, чрезмерная опека родителей может сделать жизнь их детей короче. Подробности приводит «Ридус».
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