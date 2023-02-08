ВОЗ предупредила об угрозах здоровью женщин из-за молочных смесей

В международной организации обратили внимание на исследование журнала Lancet, которое документирует использование родительских опасений в маркетинговых целях. Речь идет о предположениях, что коммерческие молочные продукты уменьшают беспокойство или плач, помогают при коликах или продлевают ночной сон, пишет РИА Новости.