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Суд в Брянске арестовал украинку по делу о контрабанде военных микросхем

Происшествия
Суд в Брянске арестовал украинку по делу о контрабанде военных микросхем

Суд в Брянске вынес решение арестовать гражданку Украины, перевозившую в пищевых контейнерах военные микросхемы, сообщает пресс-служба областного суда.

По данным следствия, подозреваемая получила в Брянске не менее пятидесяти микросхем, используемых при создании вооружения. Женщина хранила их в пищевых контейнерах.

Сотрудники ФСБ обнаружили микросхемы во время прохождения женщиной досмотра на железнодорожном вокзале. В ходе обыска все предметы были изъяты. Обвиняемая стала фигурантом уголовного дела о контрабанде.
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