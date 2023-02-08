Суд в Брянске арестовал украинку по делу о контрабанде военных микросхем

Суд в Брянске вынес решение арестовать гражданку Украины, перевозившую в пищевых контейнерах военные микросхемы, сообщает пресс-служба областного суда.
По данным следствия, подозреваемая получила в Брянске не менее пятидесяти микросхем, используемых при создании вооружения. Женщина хранила их в пищевых контейнерах.
Сотрудники ФСБ обнаружили микросхемы во время прохождения женщиной досмотра на железнодорожном вокзале. В ходе обыска все предметы были изъяты. Обвиняемая стала фигурантом уголовного дела о контрабанде.