Более 170 автомобилей скопились в очереди на переправу через Керченский пролив

Около 175 автомобилей, которые ожидают в очереди на переправу, скопились со стороны Кубина, сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сильный ветер и общее ухудшение погоды наблюдаются в регионе с 5 февраля. Часть пролива расположена в зоне штормового предупреждения, из-за чего приостановлена работа паромной переправы. Сейчас функционируют 11 накопительных площадок, на которых скопились 175 машин, сообщили в министерстве.
«На месте скопления автомобилей от администрации Темрюкского района развернуто четыре стационарных пункта питания и семь мобильных пунктов обогрева и питания», — добавили в пресс-службе МЧС.
Погодные условия не в первый раз влияют на работу паромной переправы в Керчи, передает «Ридус». Аналогичная ситуация произошла в октябре прошлого года.