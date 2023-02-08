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Более 170 автомобилей скопились в очереди на переправу через Керченский пролив

Общество
Более 170 автомобилей скопились в очереди на переправу через Керченский пролив

Около 175 автомобилей, которые ожидают в очереди на переправу, скопились со стороны Кубина, сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сильный ветер и общее ухудшение погоды наблюдаются в регионе с 5 февраля. Часть пролива расположена в зоне штормового предупреждения, из-за чего приостановлена работа паромной переправы. Сейчас функционируют 11 накопительных площадок, на которых скопились 175 машин, сообщили в министерстве.

«На месте скопления автомобилей от администрации Темрюкского района развернуто четыре стационарных пункта питания и семь мобильных пунктов обогрева и питания», — добавили в пресс-службе МЧС.

Погодные условия не в первый раз влияют на работу паромной переправы в Керчи, передает «Ридус». Аналогичная ситуация произошла в октябре прошлого года.
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