Более 170 автомобилей скопились в очереди на переправу через Керченский пролив

Сильный ветер и общее ухудшение погоды наблюдаются в регионе с 5 февраля. Часть пролива расположена в зоне штормового предупреждения, из-за чего приостановлена работа паромной переправы. Сейчас функционируют 11 накопительных площадок, на которых скопились 175 машин, сообщили в министерстве.