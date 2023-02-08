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Сотрудницу полиции уволили за роман с фигурантом дела в Курской области

Происшествия
Сотрудницу полиции уволили за роман с фигурантом дела в Курской области

Суд вынес приговор начальнице отдела дознания МВД РФ по городу Курчатов, которую поймали на любовной связи с обвиняемым. Женщине запретили занимать должности в правоохранительных органах на два года за помощь нарушителю. Об этом сообщает «Лента.ру».

Установлено, что гражданка, находясь в близких отношениях с фигурантом, вернула ему находившийся под арестом автомобиль. Помимо этого, она забрала уголовное дело в свое производство, а после ходатайствовала о прекращении следствия, не имея законных оснований.

Возлюбленный сотрудницы почувствовал свою безнаказанность и вновь совершил преступление — управлял машиной в состоянии опьянения. В результате полицейскую уволили за злоупотребление полномочиями.
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