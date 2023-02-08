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Глава Сбербанка сформулировал основную проблему российской экономики

Экономика
Глава Сбербанка сформулировал основную проблему российской экономики

Отсутствие спроса на инновации является основной проблемой в экономике России, заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В интервью журналу «Стимул» он отметил, что главным драйвером этого спроса является высокий уровень конкуренции. Однако в стране слишком мало отраслей, которые находятся в условиях глобальной конкуренции. Сейчас спрос на инновации подрастает, но не столь быстро, как хотелось бы.

Греф также подчеркнул, что в России нужно создать необходимую инфраструктуру и сформировать предложение.

Ранее глава Сбербанка спрогнозировал, что РФ ждет драматический рост влияния, которое будет оказывать искусственный интеллект.
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