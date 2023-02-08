Глава Сбербанка сформулировал основную проблему российской экономики

В интервью журналу «Стимул» он отметил, что главным драйвером этого спроса является высокий уровень конкуренции. Однако в стране слишком мало отраслей, которые находятся в условиях глобальной конкуренции. Сейчас спрос на инновации подрастает, но не столь быстро, как хотелось бы.