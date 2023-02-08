Глава Сбербанка сформулировал основную проблему российской экономики

Отсутствие спроса на инновации является основной проблемой в экономике России, заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.
В интервью журналу «Стимул» он отметил, что главным драйвером этого спроса является высокий уровень конкуренции. Однако в стране слишком мало отраслей, которые находятся в условиях глобальной конкуренции. Сейчас спрос на инновации подрастает, но не столь быстро, как хотелось бы.
Греф также подчеркнул, что в России нужно создать необходимую инфраструктуру и сформировать предложение.
Ранее глава Сбербанка спрогнозировал, что РФ ждет драматический рост влияния, которое будет оказывать искусственный интеллект.