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Рогов предложил сдвинуть линию боевого соприкосновения на 150 километров вглубь Украины

Армия
Рогов предложил сдвинуть линию боевого соприкосновения на 150 километров вглубь Украины

Предоставление западными странами дальнобойных ракет киевскому режиму диктует необходимость сдвига линии боевого соприкосновения на 150 километров вглубь Украины. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он напомнил в интервью РИА Новости, что ВСУ могут получить от США ракеты большой дальности для систем залпового огня HIMARS и снаряды GLSDB.

«Риски большие, и нужно действовать на упреждение.… Надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб», — подчеркнул Владимир Рогов.

Ранее RT приводил высказывание секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о готовности ВСУ наносить удары по российской территории.
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