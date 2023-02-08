Россияне раскрыли размер «идеальной зарплаты»

Самые высокие запросы оказались у молодежи в возрасте от 25 до 34 лет — 198,8 тыс. рублей. В среднем «идеальной зарплатой» россияне считают сумму в 192,7 тыс. рублей. Граждане от 35 до 44 лет хотели бы получать 200,8 тыс. рублей, затем размер «идеальной зарплаты» снижается, пишет ТАСС.