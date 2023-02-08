Россияне раскрыли размер «идеальной зарплаты»

Граждане России поделились, какую зарплату считают идеальной. Исследование провели аналитики.
Самые высокие запросы оказались у молодежи в возрасте от 25 до 34 лет — 198,8 тыс. рублей. В среднем «идеальной зарплатой» россияне считают сумму в 192,7 тыс. рублей. Граждане от 35 до 44 лет хотели бы получать 200,8 тыс. рублей, затем размер «идеальной зарплаты» снижается, пишет ТАСС.
Респонденты также ответили на вопрос про формат работы. Половина россиян назвала гибридный режим, 28% — очный, 22% — удаленный формат. Более 40% граждан предпочитают график работы 5/2, говорится в результатах исследования.
Удаленная работа экономит специалистам по всему миру в среднем 72 минуты в день, которые они бы потратили на дорогу до офиса, пишет «Ридус».