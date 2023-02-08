МИД назвал «призрачными» шансы принятия резолюции в ООН по ослаблению санкций против КНДР

В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что Москва во всеуслышание заявляет, что инициатива России находится «на столе». Мировое сообщество должно отказаться от «санкционной дубины», которая бьет по Пхеньяну и является абсолютно бесполезной в вопросе достижения мира.