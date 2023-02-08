МИД назвал «призрачными» шансы принятия резолюции в ООН по ослаблению санкций против КНДР

Шансы принять резолюцию в Совете Безопасности ООН по ослаблению санкционного давления против КНДР достаточно «призрачны», заявил руководитель департамента международных организаций внешнеполитического ведомства РФ Петр Ильичев.
В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что Москва во всеуслышание заявляет, что инициатива России находится «на столе». Мировое сообщество должно отказаться от «санкционной дубины», которая бьет по Пхеньяну и является абсолютно бесполезной в вопросе достижения мира.
«Это не означает, что мы будем сидеть сложа руки», — подчеркнул представитель МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай наложили вето в рамках Совбеза ООН на усиление санкций в отношении Северной Кореи.