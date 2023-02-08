Жена фигуриста Романа Костомарова трогательно обратилась к мужу в день его рождения

Жена Костомарова также поблагодарила всех неравнодушных и отметила, что с медицинской точки зрения для ее мужа делают все возможное и невозможное. Представителей СМИ фигуристка попросила ее не беспокоить. По словам Домниной, ее супруг обязательно все расскажет сам, когда поправится, если посчитает нужным.