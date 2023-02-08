Жена фигуриста Романа Костомарова трогательно обратилась к мужу в день его рождения

Жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, фигуристка Оксана Домнина, вышла на связь с подписчиками. Спортсменка трогательно обратилась к тяжелобольному мужу в день его рождения.
Фигуристу исполнилось 46 лет 8 февраля. В честь этой даты Домнина написала пост в соцсетях. Она назвала мужа своим героем и чемпионом.
«Мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Толь живи!» — подчеркнула жена Костомарова.
Супруга олимпийского чемпиона добавила, что год назад они даже в самом страшном сне не могли представить такой переворот в жизни, передает «Вечерняя Москва». Домнина восхитилась мужеством и силой спортсмена.
Жена Костомарова также поблагодарила всех неравнодушных и отметила, что с медицинской точки зрения для ее мужа делают все возможное и невозможное. Представителей СМИ фигуристка попросила ее не беспокоить. По словам Домниной, ее супруг обязательно все расскажет сам, когда поправится, если посчитает нужным.
Напомним, олимпийский чемпион попал в больницу с пневмонией 10 января. СМИ писали, что после госпитализации спортсмена подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. По данным ТАСС, Костомарову ампутировали обе стопы, поскольку у него развилась гангрена.