Анна Заворотнюк впервые рассказала о загадочном избраннике

Пара встретилась во время обучения в Нью-Йорке. Модель никогда не показывала лица избранника и не говорила о свадьбе, но поклонники уверены, что девушка давно замужем, ведь часто говорит об избраннике, как о супруге, сообщает «Вечерняя Москва».