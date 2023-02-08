Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, блогер и модель Анна Заворотнюк впервые рассказала о загадочном избраннике. Она перечислила качества, за которые ценит своего мужчину.
Заворотнюк редко делится подробностями личной жизни. В социальных сетях один из подписчиков попросил рассказать о ее возлюбленном. Девушка перечислила, за что любит мужчину, который рядом с ней не первый год.
«Он замечательный, безумно добрый, искренний и интересный! У нас скоро будет восемь лет вместе», — рассказала Заворотнюк.
Пара встретилась во время обучения в Нью-Йорке. Модель никогда не показывала лица избранника и не говорила о свадьбе, но поклонники уверены, что девушка давно замужем, ведь часто говорит об избраннике, как о супруге, сообщает «Вечерняя Москва».
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