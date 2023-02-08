Зеленский поставил руководить тремя регионами бывших сотрудников СБУ и полицейских

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных украинской армии частей Запорожья и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, передает издание «Страна.ua». По данным журналистов, все трое ранее были высокопоставленными сотрудниками силовых ведомств.
Судя по информации из открытых источников, Малашко был главой антитеррористического центра при СБУ, а Прокудин располагался в кресле начальника Нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, как выяснила «Страна», в данный момент является начальником управления СБУ в Днепропетровской области.
Подобные назначения ранее поддержало правительство Украины. После этого указы попали на стол к Зеленскому – президент также их подписал, ранее анонсировав масштабные кадровые перестановки.