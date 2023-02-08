Зеленский поставил руководить тремя регионами бывших сотрудников СБУ и полицейских

Судя по информации из открытых источников, Малашко был главой антитеррористического центра при СБУ, а Прокудин располагался в кресле начальника Нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, как выяснила «Страна», в данный момент является начальником управления СБУ в Днепропетровской области.