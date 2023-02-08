Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на двух человек в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в нападении на двух человек на автобусной остановке. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Известно, что нападение произошло утром 7 февраля на автобусной остановке, расположенной на улице Тимуровской, дом 16. Вооруженный ножом злоумышленник атаковал мужчину и его сына. В результате нападения их госпитализировали с серьезными ранениями.
От полученных травм 28-летний потерпевший скончался, его отец находится в тяжелом состоянии. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство).
После проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 30-летний мужчина. Полицейские передали его следственным органам для проведения процессуальных действий, а также для установления мотива преступления.