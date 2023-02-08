Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на двух человек в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в нападении на двух человек на автобусной остановке. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу и Ленобласти Вячеслав Степченко.