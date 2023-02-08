Федор Добронравов будет искать взрослую дочь в новой комедии «Мастодонт»

Сюжет «Мастодонта» развернется вокруг сотрудника мэрии города Зауральск Виктора Молодцова. В какой-то момент он узнает, что у него есть взрослая дочь. После этого ему предстоит удостовериться в родстве с девушкой и завоевать ее доверие.