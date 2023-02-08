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Федор Добронравов будет искать взрослую дочь в новой комедии «Мастодонт»

Общество
Федор Добронравов будет искать взрослую дочь в новой комедии «Мастодонт»

Актер Федор Добронравов сыграет главную роль в многосерийной комедии «Мастодонт». Съемки нового проекта проходят в Москве, о чем передает «Российская газета».

Вместе с Добронравовым в фильме снимутся Дмитрий Харатьян, Елена Яковлева, Марк Богатырев, Ольга Медынич и другие. Осенью комедия выйдет на стриминговом сервисе, а по телевизору ее можно будет посмотреть зимой.

Сюжет «Мастодонта» развернется вокруг сотрудника мэрии города Зауральск Виктора Молодцова. В какой-то момент он узнает, что у него есть взрослая дочь. После этого ему предстоит удостовериться в родстве с девушкой и завоевать ее доверие.

Съемками проекта занимается компания «Эволюшн Пикчерс». Они проходят при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и Минцифры России.

Фильм «Чебурашка», вышедший в прокат 1 января текущего года, продолжает ставить рекорды по кассовым сборам в России. На конец января они составили 5 014 058 052 рублей.
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