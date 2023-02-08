Подпольщик из Николаева: в городских моргах «пускают на органы» трупы неучтенных бойцов ВСУ

В Николаеве на юге Украины неучтенных солдат ВСУ, у которых не зафиксированы ранения, «пускают на органы» в морге местной горбольницы №1. Об этом рассказал активист николаевского подполья.
Мужчина со ссылкой на сведения от своих побратимов сообщил, что в Николаеве призванных по всеобщей мобилизации не учитывают ни в каких реестрах и списках. Одновременно с этим, по словам партизана, многие из новоиспеченных солдат перестают выходить на связь с родными и близкими.
«В городском морге, на улице Володарского, появились аккуратно выпотрошенные трупы солдат, без признаков ранения. Сами понимаете — уже начали бойцов без ранений сразу на органы пускать», — передает РИА Новости слова собеседника.
Активист также добавил, что не мог «выйти в эфир» с конца 2022 года из-за активизации украинских спецслужб. По словам подпольщика, СБУ учинила повсеместные обыски в Николаеве в целях поимки сторонников России.