Подпольщик из Николаева: в городских моргах «пускают на органы» трупы неучтенных бойцов ВСУ

Мужчина со ссылкой на сведения от своих побратимов сообщил, что в Николаеве призванных по всеобщей мобилизации не учитывают ни в каких реестрах и списках. Одновременно с этим, по словам партизана, многие из новоиспеченных солдат перестают выходить на связь с родными и близкими.