Продюсер Сумачева поделилась деталями создания костюмов для нового сезона «Маски»

Новый сезон шоу «Маска» стартует на телеканале НТВ 12 февраля. Продюсер проекта Юлия Сумачева рассказала о костюмах для участников.
Зрителей «Маски» будут удивлять 14 новых героев. Оригинальным костюмом нового сезона станет Горностай. В нем сочетаются культуры Востока. А для создания фарфорового эффекта сотрудники шоу вручную расписывали маску по спецтехнологии.
«Ручная вышивка и роспись по ткани, множество камней, лазерная резка мельчайших деталей – образ получился просто невероятным», — отметила Сумачева в беседе с «Комсомольской правдой».
Некоторые варианты костюмов прислали телезрители, а самые оригинальные маски показали самим участникам. По словам продюсера, одним из сложных в исполнении оказался Дикобраз. Образ содержит более 500 шипов и иголок, различные декоративные элементы.
Создатели проекта «сжалились» над участниками и постарались облегчить вес костюмов. Но без посторонней помощи надеть их не получится. Одному артисту помогают порядка трех человек.
В этом году состав жюри несколько изменится. Свои места традиционной займут Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Валерия. Кто станет пятым судьей – остается загадкой.