Украинцы высмеяли фотографию Резникова с «танком для муравьев» из Германии

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фотографию с игрушечным танком Leopard 2, полученным от Германии. Однако пользователи Twitter не оценили такой подарок.
Как написал Резников в своем посте, копию танка Leopard 2 он получил от министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Украинцы высмеяли подарок Германии. Они назвали его «танком для муравьев». По их словам, «немцы не перестают удивлять».
«Я думал, они будут больше», — написал один из пользователей.
«И министр обороны ФРГ это лично передал?» — задался вопросом другой комментатор.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказался о планах Запада отправить танки Leopard и Abrams на Украину. Он отметил, что Запорожская область основательно подготовилась к встрече с данными машинами.