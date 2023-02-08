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Экс-советник главы Пентагона: США отказываются признавать падение киевского режима

Политика
Экс-советник главы Пентагона: США отказываются признавать падение киевского режима

Киевский режим приближается к своему концу, однако Соединенные Штаты не станут этого признавать. Такую точку зрения высказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Киев настолько отчаялся, что начал мобилизовать детей, чему есть огромное количество доказательств, отметил он. Это и многое другое свидетельствует о крахе режима, однако в политических кругах США соответствующий вопрос замалчивается.

«Множество доказательств реальной мобилизационной обстановки публикуется огромным количеством украинцев. Есть фотографии украинским солдат, которым навскидку 15-16 лет», — рассказал Макгрегор.

России хватило всего одного года, чтобы одержать победу в «прокси-войне», добавил он. Теперь Вашингтон встал на пороге реального конфликта, однако своих ошибок он признавать по-прежнему не собирается.
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