Ким Чен Ын пришел в гости к своим генералам под руку с дочкой и супругой

Чен Ына крайне редко можно увидеть на публике в окружении родных, однако в этот раз верховный главнокомандующий КНА погостил у своих генералов с дочерью и супругой. ЦТАК не озвучивало имени наследницы главы КНДР, однако, как стало известно ранее, девочка уже дважды появлялась с главой государства на пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».