Ким Чен Ын пришел в гости к своим генералам под руку с дочкой и супругой

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поприсутствовал на банкете с участием военачальников Корейской народной армии (КНА). На мероприятие политик пригласил и семью – дочку и жену Ри Соль Чжу, передает северокорейское агентство ЦТАК.
Чен Ына крайне редко можно увидеть на публике в окружении родных, однако в этот раз верховный главнокомандующий КНА погостил у своих генералов с дочерью и супругой. ЦТАК не озвучивало имени наследницы главы КНДР, однако, как стало известно ранее, девочка уже дважды появлялась с главой государства на пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».
Во вторник, 7 февраля, в день 75-летия основания армии страны лидер Северной Кореи посетил жилье командующих КНА. В ЦТАК отмечается, что военачальники и «политические командиры» встретили верховного главнокомандующего и его дочь «с чувством самого глубокого уважения».