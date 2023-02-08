Превосходство американцев, победа над ВИЧ и другие тезисы Байдена в послании конгрессу

Однако воодушевление американского лидера не исчезло, и он объявил США «страной возможностей». При этом он отметил, что в стране очень долгое время «под корень уничтожали» средний класс населения. И тут же пообещал «закончить эту работу». Остается надеяться, что Байден просто допустил традиционную оговорку и вовсе не собирается истреблять американцев со средним достатком.