Превосходство американцев, победа над ВИЧ и другие тезисы Байдена в послании конгрессу

Состоялось ежегодное послание президента Джо Байдена к Палате представителей и Сенату Конгресса США. Международный ФАН собрал самые яркие заявления хозяина Белого дома.
Демократ начал речь с патриотических лозунгов об «уникальной» способности Соединенных Штатов становиться сильнее после любых кризисов. Впрочем, явная отсылка к философии Фридриха Ницше не нашла яркого отклика у присутствующих.
Однако воодушевление американского лидера не исчезло, и он объявил США «страной возможностей». При этом он отметил, что в стране очень долгое время «под корень уничтожали» средний класс населения. И тут же пообещал «закончить эту работу». Остается надеяться, что Байден просто допустил традиционную оговорку и вовсе не собирается истреблять американцев со средним достатком.
В своем выступлении политик коснулся и темы здравоохранения. По его мнению, коронавирус больше не властен над гражданами США.
«Пора вылечить некоторые виды рака раз и навсегда — как ВИЧ!» — эмоционально продолжил Байден, вероятно, запамятовав, что лекарства от вируса иммунодефицита человека в мире нет.
После перечисления законопроектов, которые он намерен продвигать в Конгрессе США, президент указал на превосходство американцев. Согласно Байдену, оно заключается в том, что американская нация является «единственной в мире, построенной на идее». Остальные нации мира, в понимании демократа, зависят от географии.
В завершении 80-летний хозяин Белого дома признался, что впервые смотрит в будущее «с таким оптимизмом».