Байден пообещал наложить вето на закон о запрете абортов в США

Байден напомнил, что свыше десяти американских штатов уже вводят запреты на аборты. По словам президента, он вместе с вице-президентом Камалой Харрис приложит максимум усилий для защиты доступа к репродуктивному здоровью и сохранения конфиденциальности о пациентах.