Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Байден пообещал наложить вето на закон о запрете абортов в США

Политика
Байден пообещал наложить вето на закон о запрете абортов в США

Президент США Джо Байден готов использовать право вето в случае решения конгресса принять закон о запрете абортов по всей стране. Такое заявление сделал глава Белого дома в ходе ежегодного обращения к американским законодателям.

Байден напомнил, что свыше десяти американских штатов уже вводят запреты на аборты. По словам президента, он вместе с вице-президентом Камалой Харрис приложит максимум усилий для защиты доступа к репродуктивному здоровью и сохранения конфиденциальности о пациентах.

Обращение Байдена к конгрессменам прошло 7 февраля. Во время своего выступления американский лидер призвал конгресс повысить потолок государственного долга страны по примеру прошлых лет.
байден запрет абортов США
Военкоры ФАН
Лучшие в аду