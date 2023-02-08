Байден пообещал наложить вето на закон о запрете абортов в США

Президент США Джо Байден готов использовать право вето в случае решения конгресса принять закон о запрете абортов по всей стране. Такое заявление сделал глава Белого дома в ходе ежегодного обращения к американским законодателям.
Байден напомнил, что свыше десяти американских штатов уже вводят запреты на аборты. По словам президента, он вместе с вице-президентом Камалой Харрис приложит максимум усилий для защиты доступа к репродуктивному здоровью и сохранения конфиденциальности о пациентах.
Обращение Байдена к конгрессменам прошло 7 февраля. Во время своего выступления американский лидер призвал конгресс повысить потолок государственного долга страны по примеру прошлых лет.