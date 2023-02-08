Уклонение от призыва обходится украинцам в 10 тысяч долларов

Новая коррупционная схема, используемая для уклонения от призыва, распространилась на Украине. В ней задействованы военкомы и волонтерские организации, узнали российские силовики от источника в ВСУ.
За 10 тысяч долларов военком записывает призывника в волонтерскую организацию, что освобождает его от участия в боевых действиях. Вместо этого он собирает пожертвования для ВСУ в социальных сетях, передает РИА Новости.
«В зависимости от величины собранной суммы каждый волонтер обязан платить дань лично военкому через его посредников, сумма дани колеблется от 5% до 10% от собранной суммы», — рассказал источник.
В настоящий момент на территории Украины действует военное положение, во время которого мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну. Ранее погранслужба рассказала, каких еще граждан касается запрет на выезд.