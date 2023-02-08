Более 30 автомобилей стали участниками ДТП на северо-западе Китая

Сразу несколько десятков автомобилей столкнулись утром 8 февраля в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия, обусловленные снегопадом, передает China Central Television.
ДТП произошло недалеко от города Ланьчжоу. Участниками аварии стали более 30 автомобилей. После столкновения некоторые машины объяло огнем. В результате происшествия есть пострадавшие, но их число не называется.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, оперативных служб и скорой помощи. Согласно неподтвержденной информации, недалеко зафиксировано еще несколько менее масштабных ДТП.
Еще одна массовая авария произошла накануне в Москве. Три автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД. Из-за столкновения движение было затруднено.