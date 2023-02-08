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Трамп посоветовал Байдену «остыть» на фоне выступления президента в конгрессе

Политика
Трамп посоветовал Байдену «остыть» на фоне выступления президента в конгрессе

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, выступающему с посланием американскому конгрессу, необходимо остыть. Такое заявление сделал бывший глава государства Дональд Трамп.

Политик, как обещал ранее, комментирует выступление Байдена в своей социальной сети Truth Social. Примечательно, что по большей части Трамп пишет эмоциональные посты. Так, он обратил внимание, что Байден «слишком часто» говорит «друзья».

«Кажется, он очень зол, кричит в микрофон, хотя пытается представляться примирителем. Может, кто-нибудь поднимется к нему, постучит по плечу и скажет: "Остынь"», — заявил Трамп.

Ранее бывший президент высказался о политике нынешней администрации США по конфликту на Украине. По мнению Трампа, Вашингтону необходимо наладить диалог между Москвой и Киевом.
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