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Польский генерал Скшипчак допустил наличие ядерного оружия у Украины

Армия
Польский генерал Скшипчак допустил наличие ядерного оружия у Украины

Украина обладает всем необходимым для создания ядерного оружия. Такое заявление сделал экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с радиостанцией Radio ZET.

Киевские власти располагают атомными электростанциями, учеными и различными техническими данными, позволяющими создать ядерное оружие, отметил генерал. В связи с этим он не исключил, что страна уже обладает подобного рода вооружениями.

Генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерреш ранее призвал ужесточить контроль над вооружениями. Он считает, что такой подход поможет сократить стратегические угрозы от ядерного оружия.
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