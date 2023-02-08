Байден попросил конгресс увеличить потолок госдолга США «без предварительных условий»

Президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. В ходе своей речи глава Белого дома призвал законодателей увеличить потолок госдолга.
Байден напомнил, что американский конгресс три раза поднимал потолок государственного долга без предварительных условий или кризиса. Законодательный орган оплачивал счета США для предотвращения экономической катастрофы.
«Сегодня я прошу конгресс последовать этому примеру», — отметил Байден.
Как отметил глава Белого дома, некоторые республиканцы хотят «взять экономику страны в заложники» в случае несогласия с их программой. По его мнению, законодатели должны знать об их намерениях.
Еще одной темой обращения к конгрессу стала высокая инфляция. Президент США Байден уверен, что ее спровоцировали пандемия коронавируса и украинский кризис.