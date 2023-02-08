Министра труда Уолша назначили «дежурным преемником» в случае нападения на Капитолий

Министр труда США Марти Уолш назначен на должность так называемого designated survivor на ежегодном выступлении президента Джо Байдена перед конгрессом. Практика выборов «дежурного преемника» призвана предотвратить гипотетическое обезглавливание правительства страны.
Известно, что послушать речь Байдена собралась вся политическая элита. Уолш же будет находится в удаленном от Капитолия места. Как сообщали американские СМИ, министр труда вскоре отправится в отставку, поэтому напоследок его решили «наградить» подобной ролью.
В своем обращении к Конгрессу Байден уже сделал ряд громких заявлений. Так, политик снова возложил вину за растущую инфляцию на СВО и коронавирус, призвал повысить госдолг страны, и в очередной раз сказал о единстве Соединенных Штатов по вопросу поддержки Украины.