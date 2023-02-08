Министра труда Уолша назначили «дежурным преемником» в случае нападения на Капитолий

В своем обращении к Конгрессу Байден уже сделал ряд громких заявлений. Так, политик снова возложил вину за растущую инфляцию на СВО и коронавирус, призвал повысить госдолг страны, и в очередной раз сказал о единстве Соединенных Штатов по вопросу поддержки Украины.