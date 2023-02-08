Премьер-министр Японии заявил о неизменности позиции страны по Южным Курилам

Таким образом он ответил на вопросы бывшего главы Правительства Японии Есихико Ноды. Как отметил Кисида, текущая позиция Токио заключается в том, чтобы «указать на принадлежность» Южных Курил. После этого Япония хочет продолжить переговоры о заключении мирного договора.