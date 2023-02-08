Премьер-министр Японии заявил о неизменности позиции страны по Южным Курилам

Позиция Правительства Японии касательно островов, входящих в южную часть Курил, остается неизменной. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Фумио Кисида.
Таким образом он ответил на вопросы бывшего главы Правительства Японии Есихико Ноды. Как отметил Кисида, текущая позиция Токио заключается в том, чтобы «указать на принадлежность» Южных Курил. После этого Япония хочет продолжить переговоры о заключении мирного договора.
«И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится», — добавил Кисида.
Ранее министр иностранных дел Японии Есимасе Хаяси заявил, что страна по-прежнему нацелена на подписание мирного соглашения с Россией. По его словам, Токио также рассчитывает на возобновление гуманитарных обменов.