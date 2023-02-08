Байден сравнил высокую инфляцию с проблемой мирового масштаба

Растущая инфляция стал проблемой мирового масштаба, спровоцированной пандемией коронавируса и ситуацией на Украине. Об этом 7 февраля заявил президент США Джо Байден в ходе выступления перед Палатой представителей и сенаторами с ежегодным посланием «О положении страны».
По словам главы Белого дома, пандемия коронавируса нарушила цепочки поставок, что повлияло на рост цен. Ситуация на Украине затруднила поставки энергоносителей, продовольствия и зерна, отметил Байден, добавив, что сейчас «США находятся в лучшем положении, чем любая другая страна».
Байден ранее назвал российскую спецоперацию «испытанием на века» не только для США, но и всего мира. Он отметил, что американцам удалось объединить НАТО и сформировать «глобальную коалицию» для противодействия СВО.