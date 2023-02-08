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Байден предрек сплочение США после победы над КНР в конкурентной борьбе

Политика
Байден предрек сплочение США после победы над КНР в конкурентной борьбе

Победа над Китаем в конкурентной борьбе обернется для Соединенных Штатов самыми положительными последствиями. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

Американский народ, уверен глава государства, сплотится, несмотря на серьезные вызовы. Об этом он сообщил в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

«Проясним: победа в конкурентной борьбе с Китаем должна сплотить всех нас. Мы сталкиваемся с серьезными вызовами по всему миру», — констатировал Байден.

Ранее американский президент объяснил свой отказ передавать Украине истребители F-16. По его словам, боевые самолеты необходимы армии Соединенных Штатов.
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