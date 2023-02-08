Байден четырежды упомянул Путина в обращении к конгрессу

Президент США Джо Байден сделал ряд заявлений в рамках ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. В распространенной Белым домом речи содержится четыре упоминания президента РФ Владимира Путина. Примечательно, но о России демократ не сказал ни слова.
Выступление хозяина Белого дома началось в 5:00 по мск. В ходе программы Байден также сделал ряд громких заявлений.
Так, по мнению политика, спецоперация по защите Донбасса оказалась «испытанием века» для Вашингтона и всего мира. Далее Байден признал, что США целенаправленно выстраивали вместе с НАТО «глобальную коалицию» для противостояния СВО.
Кроме того, американский лидер снова подчеркнул единство Соединенных Штатов по вопросу поддержки властей Украины.