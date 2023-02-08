Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Байден четырежды упомянул Путина в обращении к конгрессу

Политика
Байден четырежды упомянул Путина в обращении к конгрессу

Президент США Джо Байден сделал ряд заявлений в рамках ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. В распространенной Белым домом речи содержится четыре упоминания президента РФ Владимира Путина. Примечательно, но о России демократ не сказал ни слова.

Выступление хозяина Белого дома началось в 5:00 по мск. В ходе программы Байден также сделал ряд громких заявлений.

Так, по мнению политика, спецоперация по защите Донбасса оказалась «испытанием века» для Вашингтона и всего мира. Далее Байден признал, что США целенаправленно выстраивали вместе с НАТО «глобальную коалицию» для противостояния СВО.

Кроме того, американский лидер снова подчеркнул единство Соединенных Штатов по вопросу поддержки властей Украины.
байден путин речь Байдена россия США
Военкоры ФАН
Лучшие в аду