Байден четырежды упомянул Путина в обращении к конгрессу

Президент США Джо Байден сделал ряд заявлений в рамках ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. В распространенной Белым домом речи содержится четыре упоминания президента РФ Владимира Путина. Примечательно, но о России демократ не сказал ни слова.