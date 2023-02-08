Байден считает спецоперацию на Украине «испытанием века» для США

Специальная военная операция России на Украине стала «испытанием на века». Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Глава государства выступил перед американским конгрессом. Хозяин Белого дома обратил внимание, что политические силы США по-прежнему едины в противодействии СВО. Они также не изменили свое мнение относительно поддержки Украины. Как отметил президент, Вашингтон смог объединить НАТО и выстроить «глобальную коалицию» для противодействия спецоперации.
«Произошедшее на Украине стало испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира», – говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте выступления.
Ранее агентство Reuters писало о существенном падении рейтинга Джо Байдена в США. По информации СМИ, показатели приблизились к рекордным значениям его президентства.