Байден считает спецоперацию на Украине «испытанием века» для США

Глава государства выступил перед американским конгрессом. Хозяин Белого дома обратил внимание, что политические силы США по-прежнему едины в противодействии СВО. Они также не изменили свое мнение относительно поддержки Украины. Как отметил президент, Вашингтон смог объединить НАТО и выстроить «глобальную коалицию» для противодействия спецоперации.