Байден объявил о готовности США вести дела с Китаем

Американское государство готово работать с Китаем, однако пресечет любые попытки посягательства на собственную суверенность. Об этом заявил президент США Джозеф Байден в свете инцидента с «шаром-шпионом», слова главы государства распространил Белый дом.
Ранее китайский метеозонд залетел в воздушное пространство США и после нескольких дней курсирования в небе был уничтожен американскими военными. Пекин заявлял, что аэростат – гражданское судно и попал в Соединенные Штаты случайно. МИД Китая также выражал сожаление в свете непреднамеренного нарушения воздушного пространства заокеанских соседей.
Однако США решили, что операция была спланированная. Поэтому было принято уничтожить объект, что подорвало американо-китайские отношения. Во время обращения к Конгрессу Байден решил оправдаться за свои действия.
«США готовы работать с КНР, но не оставят без ответа любые попытки посягательства на свой суверенитет», – заявил он.
Байден подчеркивал, что лично отдал приказ на уничтожение зонда из КНР сразу, как только узнал об инциденте. Однако генералы из Пентагона разошлись во мнении с президентом – военные настаивали, что с этим вопросом необходимо повременить в угоду аспектам безопасности.