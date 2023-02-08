Байден объявил о готовности США вести дела с Китаем

Байден подчеркивал, что лично отдал приказ на уничтожение зонда из КНР сразу, как только узнал об инциденте. Однако генералы из Пентагона разошлись во мнении с президентом – военные настаивали, что с этим вопросом необходимо повременить в угоду аспектам безопасности.