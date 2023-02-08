Анциферова рассказала, как Пугачева разрушила ее карьеру

Как призналась исполнительница, Пугачева разозлилась, когда она исполнила песни Александра Зацепина вместо нее. После этого Анциферову перестали звать на выступления и, как оказалось, неспроста. По словам певицы, Примадонна тогда пожаловалась своему другу из КГБ, после чего ее внесли в черный список, передает «Собеседник».