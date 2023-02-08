Анциферова рассказала, как Пугачева разрушила ее карьеру

Алла Пугачева по молодости нередко вставляла палки в колеса своим соперницам. Среди них оказалась и певица Татьяна Анциферова, карьеру которой Примадонна буквально разрушила.
Как призналась исполнительница, Пугачева разозлилась, когда она исполнила песни Александра Зацепина вместо нее. После этого Анциферову перестали звать на выступления и, как оказалось, неспроста. По словам певицы, Примадонна тогда пожаловалась своему другу из КГБ, после чего ее внесли в черный список, передает «Собеседник».
«Оказывается, заместитель председателя КГБ Андропова был большим поклонником и приятелем Пугачевой... Он сделал такое распоряжение. Считаю, со стороны Пугачевой это было большой подлостью», — вспомнила Анциферова.
Ранее бывший депутат Госдумы Роман Худяков рассказал о скандале, который Пугачева устроила на показе фильма в Израиле. По его словам, она хотела привлечь к себе внимание.