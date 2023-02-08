Левая партия бундестага назвала «танковым харакири» поставку Leopard для ВС Украины

В бундестаге резко раскритиковали правительство Германии за решение передать 178 танков Leopard 1A5 на нужды украинской армии, сравнив сложившуюся ситуацию с харакири. На этот счет выступил председатель фракции Левой партии (ЛП) Дитмар Барч в беседе с агентством «ДПА».
По словам политика, такими действиями коалиция «Светофор», являющаяся правящей в ФРГ, делает Берлин стороной конфликта на Украине.
«Ваше танковое харакири выходит на новый уровень», — подчеркнул Барч в беседе с прессой.
Одно из главных лиц Левой партии также отметил, что подобными действиями власти вступили в опасную «игру ва-банк», которую сами и создали.