Блинкен поговорил с Кулебой о новом пакете военпомощи для Украины

Блинкен и Кулеба поговорили о продолжении «тесного взаимодействия в сфере обороны и экономического сотрудничества» в реалиях военной спецоперации России. Министр иностранных дел США вновь уведомил своего украинского визави о «прочной поддержке» Киева со стороны Вашингтона.