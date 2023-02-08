Блинкен поговорил с Кулебой о новом пакете военпомощи для Украины

Американский госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой. Министры обсудили новые транши военной помощи для Киева и партнерство в экономическом секторе, следует из письменного заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
Блинкен и Кулеба поговорили о продолжении «тесного взаимодействия в сфере обороны и экономического сотрудничества» в реалиях военной спецоперации России. Министр иностранных дел США вновь уведомил своего украинского визави о «прочной поддержке» Киева со стороны Вашингтона.
«В том числе в том, что касается недавнего предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности...» — следует из заявления Прайса.
Ранее Пентагон заявлял, что суммарно с 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты выделили более 29,3 млрд долларов на помощь для украинской армии.