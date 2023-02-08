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Водителей и пешеходов в Петербурге предупредили о гололедице на дорогах

Общество
Водителей и пешеходов в Петербурге предупредили о гололедице на дорогах

Ледяная корка покрыла дороги и тротуары в Петербурге, повысив аварийную обстановку в городе. Исправить проблему могли бы сотрудники коммунальных служб, однако они вновь не справились со своей работой.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 8 февраля температура воздуха опускалась до минус трех градусов. Днем ожидается потепление до плюс двух градусов. Возможны осадки в виде мокрого снега.

Подобные перепады температуры спровоцировали образование гололедов. В связи с этим повышается травмоопасность пешеходов и риск ДТП на дорогах, из-за чего граждан призывают быть бдительными.

Коммунальные службы не первый месяц демонстрируют халатное отношение к своей работе. Петербуржцы просили губернатора Александра Беглова разобраться в сложившейся ситуации, но градоначальник в очередной раз закрывает глаза на проблемы города.
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