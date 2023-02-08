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Беспилотник самолетного типа ТрАМП с грузоподъемностью до 250 кг разработали в России

Армия
Беспилотник самолетного типа ТрАМП с грузоподъемностью до 250 кг разработали в России

Транспортная авиационная многофункциональная платформа (ТрАМП) с грузоподъемностью до 250 кг появилась в России. Подробнее о беспилотнике рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

ТрАМП представляет собой беспилотный аппарат самолетного типа. Он будет использоваться для доставки и переброски груза массой в 250 кг. Дрон способен преодолевать расстояния свыше 600 километров и выполнять опасные задачи в воздухе.

За счет большого отсека специалисты смогут загружать габаритный груз, а затем сбрасывать его с парашютом к заданной точке. Средняя скорость беспилотника ТрАМП составляет около 195 километров в час.

Дрон самолетного типа пригодится для мониторинга больших площадей или в сельском хозяйстве. Для этого на грузовой отсек можно присоединить распылитель для удобрений, добавил источник в ОПК.
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