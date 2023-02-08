Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло в регионе Мертвого моря

Эпицентр подземных толчков располагался в 39 километрах к северо-востоку от города Нетания в Израиле. Его население составляет 224 тысячи человек. В 13 километрах к северу от эпицентра находится палестинский город Наблус, в котором проживают 130 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.