Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло в регионе Мертвого моря

Жители Израиля ощутили землетрясение магнитудой 4,4 балла, произошедшее вечером 7 февраля в регионе Мертвого моря. Об этом передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался в 39 километрах к северо-востоку от города Нетания в Израиле. Его население составляет 224 тысячи человек. В 13 километрах к северу от эпицентра находится палестинский город Наблус, в котором проживают 130 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.
Согласно информации израильской газеты Yedioth Ahronoth, толчки ощутили жители Иерусалима, Кафар-Сабу и Тель-Авива. Представители местной армии сообщили, что подземные толчки не несут угрозы для жителей Израиля.
В Сирии продолжается операция по разбору завалов после землетрясения. За последние сутки спасателям в Алеппо удалось достать из-под обрушившихся домов 92 человека.