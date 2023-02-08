Milliyet: США втянули в украинский конфликт НАТО из-за жажды прибыли от продажи оружия

Участие НАТО в конфликте особенно выгодно для США в плане рекламы своих самолетов, систем ПВО и оружия, отметил он. Альянс даже можно назвать «банкнотной типографией» страны, ведь именно Вашингтону принадлежит порядка 40% прибыли от продажи оружия.