Milliyet: США втянули в украинский конфликт НАТО из-за жажды прибыли от продажи оружия

США втянули в конфликт страны НАТО и теперь «радостно потирают руки», ведь Альянс для Вашингтона является организацией, отвечающей экономическим интересам страны. Об этом заявил обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгиг.
Участие НАТО в конфликте особенно выгодно для США в плане рекламы своих самолетов, систем ПВО и оружия, отметил он. Альянс даже можно назвать «банкнотной типографией» страны, ведь именно Вашингтону принадлежит порядка 40% прибыли от продажи оружия.
«Они не хотят меньшего. С началом конфликта на Украине, а это американский сценарий и проект, США бьют рекорды по продажам оружия», — добавил бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу.
Он также предупредил о подобных действиях США. По слова эксперта, конфликт может перейти в стадию глобальной войны, ведь Вашингтон не заботится о безопасности.