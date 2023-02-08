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Сирийские спасатели вытащили более 90 человек из-под завалов в Алеппо

Общество
Сирийские спасатели вытащили более 90 человек из-под завалов в Алеппо

Сирийские спасатели за сутки вытащили из-под завалов обрушившихся зданий в Алеппо 92 человека. Среди них есть женщины и дети, все из которых нуждаются в помощи врачей, передает Al-Ekhbariya со ссылкой на вице-губернатора Кумита Аси аш-Шейха.

Число погибших при землетрясении в Алеппо увеличилось с 266 до 364 человек, пострадавших — с 602 до 702 человек. Для граждан, которым некуда идти, в оперативном порядке развернуты 126 центров временного пребывания.

Духовное управление мусульман Сирии ранее предоставило здания мечетей для размещения обескровленных граждан. Там же идет сбор пожертвований, продуктов и теплых вещей.

Число погибших при землетрясении в Турции тоже возросло. Погибшими на сегодняшний день считаются 5 894 человека.
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