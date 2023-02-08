Сирийские спасатели вытащили более 90 человек из-под завалов в Алеппо

Сирийские спасатели за сутки вытащили из-под завалов обрушившихся зданий в Алеппо 92 человека. Среди них есть женщины и дети, все из которых нуждаются в помощи врачей, передает Al-Ekhbariya со ссылкой на вице-губернатора Кумита Аси аш-Шейха.