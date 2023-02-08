Журналист RT в российском эфире заступился за «выпнутую» из страны Пугачеву

Сотрудник сети Russia Today Максим Кононенко на стриме телеканала «360» поддержал эстрадную певицу Аллу Пугачеву, эмигрировавшую из России. По словам журналиста, поклонники буквально «выпнули» Примадонну из страны за высказывания ее супруга Максима Галкина✱.
В российском эфире Кононенко поспорил со своей коллегой Аксиньей Гурьяновой, когда речь зашла о том, обязаны ли артисты уважать свою Родину или же «никто никому ничего не должен». Во время полемики сотрудник RT обратился к ситуации с Пугачевой.
«Пугачева ни в чем не виновата», — сказал Максим Кононенко.
По мнению журналиста, певицу затравили как бывшие поклонники, так и корреспонденты. Примадонна же сделала «для русской культуры во второй половине ХХ века очень много», однако ее моментом «выкинули» из страны «непонятно за что». Он также выразил недоумение в связи с причастностью Пугачевой к скандалу с ее пятым мужем – юмористом Максимом Галкиным. Кононенко убежден, что негативно о России говорил именно шоумен, а звезда российской эстрады, в свою очередь, пыталась сгладить углы.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами