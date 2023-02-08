Журналист RT в российском эфире заступился за «выпнутую» из страны Пугачеву

По мнению журналиста, певицу затравили как бывшие поклонники, так и корреспонденты. Примадонна же сделала «для русской культуры во второй половине ХХ века очень много», однако ее моментом «выкинули» из страны «непонятно за что». Он также выразил недоумение в связи с причастностью Пугачевой к скандалу с ее пятым мужем – юмористом Максимом Галкиным. Кононенко убежден, что негативно о России говорил именно шоумен, а звезда российской эстрады, в свою очередь, пыталась сгладить углы.