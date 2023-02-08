Тайвань испытал крылатую ракету, которая может поразить центральные города Китая

На Тайване провели испытательный пуск крылатой ракеты дальностью полета до 1200 километров (746 миль), которая может долететь до городов на востоке и в центре Китая. Испытания провел Чжуншаньский институт науки и технологий, передает газета South China Morning Post.
В сообщении говорится, что при запуске снаряд может поразить крупные города в КНР, такие как Циндао на восточном побережье или Ухань в центре государства.
«Ракета класса "земля-земля" представляет собой версию (крылатой ракеты. — Прим. ред.) Hsiung Feng IIE увеличенной дальности...» — пишет South China Morning Post.
В последних числах января текущего года армия Тайваня отчиталась о курсировании у своих берегов 31 самолета и четырех военных Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Официальный Пекин не признает суверенитет острова и считает его своей землей, что также закреплено в конституции Китая.