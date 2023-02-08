Тайвань испытал крылатую ракету, которая может поразить центральные города Китая

В последних числах января текущего года армия Тайваня отчиталась о курсировании у своих берегов 31 самолета и четырех военных Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Официальный Пекин не признает суверенитет острова и считает его своей землей, что также закреплено в конституции Китая.