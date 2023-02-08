Семьям погибших при обрушении подъезда дома в Ефремове выплатят по 1 млн рублей

Власти Тульской области окажут материальную помощь семьям погибших при взрыве газа в жилом доме, в результате которого обрушился один подъезд. Трагедия произошла в Ефремове 7 февраля.
Семьи погибших получат от местных властей по 1 млн рублей, пострадавшим заплатят по 500 тысяч рублей. Каждый член семьи получит по 150 тысяч рублей в связи с утратой имущества, сообщили в региональном правительстве.
В результате взрыва были выбиты окна в соседних зданиях, их должны заменить в течение суток. Произошедшее не отразилось на внешних коммуникациях дома, в связи с чем 8 февраля специалисты начнут обследовать здание.
Жертвами трагедии стали пять человек, включая одного ребенка. Новых тел или пострадавших на месте обрушения пока не найдено.