Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Семьям погибших при обрушении подъезда дома в Ефремове выплатят по 1 млн рублей

Общество
Семьям погибших при обрушении подъезда дома в Ефремове выплатят по 1 млн рублей

Власти Тульской области окажут материальную помощь семьям погибших при взрыве газа в жилом доме, в результате которого обрушился один подъезд. Трагедия произошла в Ефремове 7 февраля.

Семьи погибших получат от местных властей по 1 млн рублей, пострадавшим заплатят по 500 тысяч рублей. Каждый член семьи получит по 150 тысяч рублей в связи с утратой имущества, сообщили в региональном правительстве.

В результате взрыва были выбиты окна в соседних зданиях, их должны заменить в течение суток. Произошедшее не отразилось на внешних коммуникациях дома, в связи с чем 8 февраля специалисты начнут обследовать здание.

Жертвами трагедии стали пять человек, включая одного ребенка. Новых тел или пострадавших на месте обрушения пока не найдено.
тульская область взрыв газа ефремов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду