Госсекретарь США и глава МИД Австрии обсудили помощь Украине на встрече в Вашингтоне

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом в Вашингтоне. В ходе беседы они обсудили выделение помощи Украине и новые антироссийские меры, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
По его словам, Блинкен и Шалленберг затронули тему дальнейшего сотрудничества, которое включает поставки вооружения Украине. Кроме того, политики заявили о необходимости «призвать Россию к ответу».
Прайс также уточнил, что госсекретарь и глава МИД обсудили возможность использования Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в качестве площадки для разговора. Оба отметили важность и необходимость такого решения.
Ранее стало известно, что Блинкен отказался от визита в Китай. Причиной стал аэростат КНР над территорией США.